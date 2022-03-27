В Черниговской области ВСУ захватили два бронированных «Урала» оккупантов

Украинские военные пополнили свой автопарк двумя, почти новыми, «Уралами» модели «Торнадо-У».

Украинские военные на Черниговщине разгромили российскую колонну и захватили два бронированных грузовика «Урал».

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Эти два грузовика влетели в копеечку моу РФ, потому что сошли с конвейера в 2021-м и имеют незначительный пробег. Это именно тот случай, когда российская оборонная промышленность работает в пользу Украины", — говорится в сообщении.

ВСУ уничтожили российскую колонну: два «Тигра», танк и два грузовика с боекомплектами.

Напомним, в Чернобаевке мужчина раздавал товары из РФ и сотрудничал с оккупантами.

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