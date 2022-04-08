Восстанавливают критически важный логистический маршрут: в Черниговской области за время войны уничтожено 16 мостов

Восстанавливают критически важный логистический маршрут: в Черниговской области за время войны уничтожено 16 мостов

В ходе военных действий разрушенными оказался 21% сети государственных дорог.

В Украине восстанавливают автомобильное сообщение между Черниговом и Киевом. В результате боевых действий были разрушены 626 километров дорог.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

Как выяснилось, в ходе военных действий разрушенными оказались 21% сети государственных дорог. Кроме того, разрушены 16 мостов и путепроводов. Общее количество убытков пока что устанавливается.

"Сегодня в Черниговской области обследуются дороги, готовится дорожная техника для уборки. В первую очередь будем восстанавливать движение по трассе М-01 Киев — Чернигов. Это критически важный логистический маршрут. Также будем налаживать сообщения районных и областных центров", — подчеркнули в Укравтодоре.

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