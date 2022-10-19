В Черниговской области задержали агента РФ, который собирал координаты украинских "центров принятия решений"

Служба безопасности Украины установили местонахождение и задержали в Черниговской области российского агента, который собирал разведданные о дислокации "центров управления" ВСУ и СБУ, координаты местных органов власти и больниц.

Задержан житель Северодонецка, который несколько лет назад переехал в Черниговскую область и получил статус внутренне перемещенного лица.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Полученные сведения россияне планировали использовать для массированных воздушных ударов по госучреждениям и социальным объектам.

"В начале полномасштабного вторжения он был завербован спецслужбами РФ. В поле зрения агрессора попал из-за своей прокремлевской позиции и неоднократных высказываний в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении.

К выполнению враждебных задач злоумышленник приступил уже после освобождения Черниговской области от оккупантов.

По указанию своего московского куратора он производил фотофиксацию украинских объектов с привязкой к местности и обозначал их геолокацию на электронных картах. Далее он передавал агрессору соответствующие материалы через анонимные мессенджеры. За выполнение этих "поручений" злоумышленник получал деньги из России.

"Сотрудники СБУ задокументировали факты сбора враждебным приспешником сведений о расположении пограничного залога и нескольких блокпостов украинских защитников вблизи госграницы. Во время обысков правоохранители обнаружили у него мобильный телефон с поличным с российским "куратором", — сообщают правоохранители.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Предатели Украины

СБУ задержала жителя Бучи, который помогал российским войскам во время оккупации, а затем хотел "замаскировать" свои преступления, вступив в добродетель. Этот предатель принимал участие в карательных рейдах рашистов и помогал выявлять и убивать участников движения сопротивления.

В Черкассах суд вынес приговор женщине, обвиняемой в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Служба безопасности Украины также идентифицировала 30 новых коллаборантов, поступивших в оккупационные органы так называемых "МВД" и "Генпрокуратуры" РФ в Луганской области.

В Покровском районе Донецкой области правоохранители задержали сторонницу путинской армии. Предательница информировала врага о расположении подразделений и передвижении техники ВСУ на Донбассе.

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