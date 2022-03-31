В Черниговской области запретили собирать на лом поврежденную и уничтоженную военную технику

В Черниговской области запретили собирать на лом поврежденную и уничтоженную военную технику

Глава области выдал приказ.

В Черниговской области запрещено собирать на лом поврежденную или уничтоженную военную технику.

Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

Отмечается, что 30 марта он издал соответствующий указ. По словам главы области, это необходимо для лучшего документирования агрессии и преступлений российской армии в Украине.

"На территории Черниговской области запрещается сбор, заготовка и совершение операций с металлоломом, который образовался в результате уничтожения или повреждения любой военной техники и ее элементов", — говорится в сообщении Чауса.

Как сообщалось, по состоянию на 31 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 17,5 тысяч человек. В частности, оккупации потеряли 614 танков, 1201 автомобиль, 135 самолетов, 1735 бовых бронированных машин и т.д.

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