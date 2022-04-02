В Черниговской области защитники Украины "затрофеили" вражескую технику

Танки и БТРы будут использоваться для нужд ВСУ.

В Черниговской области защитники Украины раздобыли 2 танка и БТР оккупантов.

Об этом сообщают в Оперативном командовании "Північ".

"Наши котики отчитываются: Силы сопротивления в Шестовице пополнили запасы бронетехники для нужд Вооруженных Сил Украины. Продолжение следует", — говорится в сообщении.

Кое-что из "затрофеенной" техники требует небольшого ремонта, в частности, замены колес.

Напомним, что в Госспецсвязи показали, как украинские защитники уничтожают колонну с обеспечением врага. В Службе отметили, что эффективные засады с целью нарушения логистики снабжения запасами и топливом являются одной из важных задач.