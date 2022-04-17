В Черниговской области железнодорожник подорвался на вражеской мине и погиб

Погибший работал монтером колеи Черниговской дистанции пути в филиале "Юго-Западная железная дорога".
Железнодорожник из села Льгов Черниговской области подорвался на мине, возвращаясь с работы.
Об этом сообщила "Укрзализныця" в Telegram.
"Сергей Круковский работал монтером колеи Черниговской дистанции пути в филиале «Юго-Западная железная дорога». Сергей жил в селе Льгов, которое находилось в оккупации врага долгое время. Село было освобождено, но враги оставляли в деревне много мин, и Сергей подорвался на одной из них по дороге домой после работы. Ему было всего 37 лет", — говорится в сообщении.
Напомним, вблизи Харькова трое саперов погибли во время разминирования.
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