В Черниговской области железнодорожник подорвался на вражеской мине и погиб

Погибший работал монтером колеи Черниговской дистанции пути в филиале "Юго-Западная железная дорога".

Железнодорожник из села Льгов Черниговской области подорвался на мине, возвращаясь с работы.

Об этом сообщила "Укрзализныця" в Telegram.

"Сергей Круковский работал монтером колеи Черниговской дистанции пути в филиале «Юго-Западная железная дорога». Сергей жил в селе Льгов, которое находилось в оккупации врага долгое время. Село было освобождено, но враги оставляли в деревне много мин, и Сергей подорвался на одной из них по дороге домой после работы. Ему было всего 37 лет", — говорится в сообщении.

Напомним, вблизи Харькова трое саперов погибли во время разминирования.

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