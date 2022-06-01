В Черниговской ОВА рассказали, готова ли область к повторному наступлению России

В Черниговской ОВА рассказали, готова ли область к повторному наступлению России

Черниговская область сейчас лучше подготовлена к повторному наступлению России, чем это было 24 февраля.

Сейчас на границе наблюдается скопление войск российских оккупантов, однако оно не критично.

Об этом во время телемарафона рассказал глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

Руководитель Черниговской ОВА рассказал, что на границе Беларуси и России и дальше наблюдается скопление войск оккупантов, однако их количество не критично. В то же время россияне и дальше обстреливают границу Черниговщины. Однако сейчас регион лучше подготовлен к новому наступлению захватчиков, чем это было до 24 февраля.

"Враг постоянно продолжает обстреливать приграничные районы Черниговщины и постоянно передвигается по реке Днепр, то есть держит нас в тонусе", — подчеркнул Чаус.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, есть ли в Украины план действий в случае вступления в войну Беларуси, где Лукашенко сейчас создает новое южное оперативное командование.

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