В Черниговской ОВА сообщили, будут ли ограничивать передвижение по области на День Независимости

Ко дню независимости в Украине существует повышенная угроза российских атак. Поэтому в некоторых городах отменяют массовые мероприятия или изменяют время комендантского часа.

В Черниговской области пока не планируют вводить ограничения на въезд и выезд из областного центра к 23-24 августа.

Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Уважаемые жители Черниговщины! Предостерегаем вас от потребления и распространения ложной информации об ограничении передвижения по области в праздничные дни. Пока дополнительных мер по ограничению въезда или выезда из областного центра не проводится", — подчеркнул Чаус.

Чиновник отметил, что в случае, если возникнет необходимость введения таких ограничений, то о соответствующем решении будет проинформировано заранее на официальных ресурсах: страница Черниговской областной военной администрации в Facebook и непосредственно страницы начальника ОВА в Facebook и Telegram.

Напомним, "Укрзализныця" отменяет пригородные и региональные рейсы "из" и "в" Харьков на День Независимости.

Как сообщалось, в Киеве запретили проводить массовые мероприятия с 22 по 25 августа.

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