В Чернобаевке мужчина раздавал товары из РФ и сотрудничал с оккупантами

Местный житель будет отвечать перед законом.
Херсонская областная прокуратура приступила к расследованию по факту коллаборационной деятельности жителя Чернобаевки.
Об этом говорится на странице Херсонской областной прокуратуры Facebook.
По данным следствия, житель села Чернобаевка публично сотрудничает с российскими военными, помогая им в создании оккупационных органов управления, организует раздачу продовольствия из РФ.
Прокуратура уже открыла уголовное производство.
Напомним, в I зюме Харьковской области депутаты, бывший мэр и эксмилиционер начали сотрудничать с оккупантами страны-агрессорки России.