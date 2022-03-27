В Чернобаевке мужчина раздавал товары из РФ и сотрудничал с оккупантами

В Чернобаевке мужчина раздавал товары из РФ и сотрудничал с оккупантами

Местный житель будет отвечать перед законом.

Херсонская областная прокуратура приступила к расследованию по факту коллаборационной деятельности жителя Чернобаевки.

Об этом говорится на странице Херсонской областной прокуратуры Facebook.

Также читайте Полиция задержала предателя, который корректировал ракетные обстрелы Львова

По данным следствия, житель села Чернобаевка публично сотрудничает с российскими военными, помогая им в создании оккупационных органов управления, организует раздачу продовольствия из РФ.

Прокуратура уже открыла уголовное производство.

Напомним, в I зюме Харьковской области депутаты, бывший мэр и эксмилиционер начали сотрудничать с оккупантами страны-агрессорки России.

Читайте также: