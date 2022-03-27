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В Чернобаевке мужчина раздавал товары из РФ и сотрудничал с оккупантами

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В Чернобаевке мужчина раздавал товары из РФ и сотрудничал с оккупантами

pixabay.com

Местный житель будет отвечать перед законом.

Херсонская областная прокуратура приступила к расследованию по факту коллаборационной деятельности жителя Чернобаевки.

Об этом говорится на странице Херсонской областной прокуратуры Facebook.

По данным следствия, житель села Чернобаевка публично сотрудничает с российскими военными, помогая им в создании оккупационных органов управления, организует раздачу продовольствия из РФ.

Прокуратура уже открыла уголовное производство.

Напомним, в I зюме Харьковской области депутаты, бывший мэр и эксмилиционер начали сотрудничать с оккупантами страны-агрессорки России.

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