В Чернобаевке от обстрела оккупантов ранен малыш: обломки попали в лицо

Также ранен волонтер из Кривого Рога и местный мужчина.

Российская армия 1 марта обстреливает Херсонскую область. В Чернобаевке из-за вражеских обстрелов ранения получил годовалый мальчик. В селе Змиевка ранены двое мужчин.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

По Чернобаевке оккупанты ударили из артиллерии. Раненый малыш в среднем тяжести.

Сейчас карета "скорой" везет малыша в больницу, чтобы медики могли спасти его жизнь. Обломками стекла ему ранило уши и лицо.

"Российские оккупанты воюют с малышами на Херсонщине. Только российская артиллерия ударила по Чернобаевке. Из-за вражеских обстрелов ранения получил годовалый мальчик", — говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреляли село Змиевка, ранив 54-летнего местного жителя. У него обломочное ранение стопы.

Также ранен 34-летний волонтер из Кривого Рога — его травмы более тяжелые.

"Мужчина, прибывший помогать людям, живущим под постоянными обстрелами, сам попал под плотный вражеский огонь. Он получил обломочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, сложные переломы руки и ноги", — добавили в ОВА.

Пострадавших госпитализировали в Бериславскую больницу, где оказывают им необходимую помощь.

Напомним, российские войска в последнее время увеличили интенсивность обстрелов Херсона и других населенных пунктов региона. Так, 28 февраля оккупанты беспощадно избивали из артиллерии по домам мирных жителей Херсонщины. Было много жертв и раненых.

В течение суток 26 февраля оккупанты 97 раз обстреляли территорию Херсонской области.