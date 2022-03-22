В Чернобаевке российские оккупанты разбили свою технику — Арестович

Захватчики совершили неудачный пуск ракеты.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил об очередной "победе" российских оккупантов в херсонской Чернобаевке.
По его словам, ВС РФ сами ударили по своей технике, совершив неудачный пуск ракеты ПВО.
"Ракета пошла вверх, опрокинулась и упала вниз точно на скопление техники. Начался пожар. Короче, Чернобаевка 7,5”, — написал Арестович на своей странице в Instagram.
Ранее стало известно, что ВСУ во вторник, 22 марта, уже восьмой раз "ударили" по аэропорту в Чернобаевке на Херсонщине, где российские оккупанты хранят свою военную технику.
Отметим, что Чернобаевка – проклятое место для оккупантов. В аэропорту наши военные постоянно разбивают вражескую технику.
Ранее там был уничтожен командующий восьмой общевойсковой армией Южного военного округа Российской Федерации.
А о Чернобаевке, где российские войска раз за разом разбивает украинская армия, уже слагают легенды.
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