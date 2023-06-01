В Черное море вышел ракетоноситель "Адмирал Эссен", вооруженный "Калибрами"

Продолжая наращивание напряжения и в поисках результативной тактики террора населения Украины, враг маневрирует силами и средствами в Черном море.

В очередной раз увеличено количество ракетоносителей на боевом дежурстве — в море вышел фрегат "Адмирал Эссен".

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Південь" полковник Владислав Назаров.

"По состоянию на 18:00 в море два надводных и два подводных ракетоносителя. Общий залп может достигать 24 ракет типа "Калибр", — уточнил Назаров.

В ОК "Південь" подчеркивают, что уровень ракетной угрозы остается очень высоким.

Напомним, Россия начала использовать новую тактику российских обстрелов: Москва пытается максимально нагрузить украинские системы ПВО и ПРО.

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