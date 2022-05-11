В Черном и Азовском морях корабельные группировки врага выполняют задачи изоляции районов боевых действий — Генштаб

Оккупанты наносят ракетные удары по важным объектам инфраструктуры, оказывают поддержку сухопутным войскам на приморском направлении и блокируют гражданское судоходство.
В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника выполняют задачи изоляции районов боевых действий и разведки.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины за 11 мая.
"Российские оккупанты наносят ракетные удары по важным объектам инфраструктуры Украины, оказывают поддержку сухопутным войскам на приморском направлении и блокируют гражданское судоходство", — говорится в сводке.
Напомним, Украина вернула контроль над около 1200 км границы в пределах Киевской, Сумской и Черниговской областей. Две трети этого участка занимает граница с Россией.
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