В Черном и Азовском морях корабли черноморского флота РФ выполняют задачи изоляции районов боевых действий – Генштаб

Оккупанты блокируют гражданское судоходство.
Корабли черноморского флота Российской Федерации в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины за 14 мая.
"Корабли черноморского флота Российской Федерации в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении", — говорится в сводке.
Напомним, оккупанты готовятся к наступлению на Донбассе и продолжают блокировать "Азовсталь". Российские войска не покидают попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также продолжают из разного оружия наносить удары по заводу "Азовсталь" в Мариуполе.
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