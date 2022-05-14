В Черном и Азовском морях корабли черноморского флота РФ выполняют задачи изоляции районов боевых действий – Генштаб

В Черном и Азовском морях корабли черноморского флота РФ выполняют задачи изоляции районов боевых действий – Генштаб

Оккупанты блокируют гражданское судоходство.

Корабли черноморского флота Российской Федерации в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины за 14 мая.

"Корабли черноморского флота Российской Федерации в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении", — говорится в сводке.

Напомним, оккупанты готовятся к наступлению на Донбассе и продолжают блокировать "Азовсталь". Российские войска не покидают попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также продолжают из разного оружия наносить удары по заводу "Азовсталь" в Мариуполе.

В Украину прибыла делегация Сената США