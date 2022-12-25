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В Черном и Средиземном морях стало больше "Калибров": сколько ракет РФ могут ударить по Украине

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Черном и Средиземном морях стало больше "Калибров": сколько ракет РФ могут ударить по Украине

Иллюстрация / Фото: Associated Press

Россияне вывели в три моря уже более 20 кораблей.

Российская Федерация в воскресенье, 25 декабря, увеличила количество носителей крылатых ракет "Калибр" в Черном и Средиземном морях. Общий залп составляет около 100 ракет.

Об этом говорится в сообщении Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины.

Так, россияне вывели в Черном море на боевое дежурство до 13 вражеских кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "калибр" общий залп — 24 ракеты.

В Азовском море враг находится 1 корабль, в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп – 72 ракеты;

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 21 оккупанта. Артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего уничтожены танк и 10 российских военных. Окончательные потери неприятеля уточняют.

Напомним, российская политическая аналитика Ольга Курносова не исключает, что Россия может провести большую провокацию на Рождество или 25 декабря, или 7 января.

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Дата публикации
Просмотры
5934
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