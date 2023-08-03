В Черном море — 17 российских кораблей: Гуменюк рассказала, что грозит украинцам

Несмотря на большое количество кораблей в Черном море, готовы к применению только двенадцать вражеских ракет.

Россия вывела в Черное море 17 своих кораблей. Еще один корабль дежурит в Азовском море. Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк пояснила, что ждет украинцев из-за такой мощной активности врага.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона 4 августа.

"Сейчас мы можем говорить о том, что такая большая развернутая корабельная группировка врагом может быть использована, как для тех самых провокаций, о которых говорилось, которые они тренировали в своих учениях... Это также может означать, что врагу неспокойно, неуютно в бухтах", – предполагает Гуменюк.

По ее словам, россияне пытаются максимально использовать район ракетно-безопасный, как район рассредоточения сил и средств для того, чтобы не быть пораженными.

"Дроны, которые им мерещатся почти в каждом ночном кошмаре, они действительно опасаются и пытаются держать корабельную группировку в открытом море, а не в пунктах базирования. Ракетоносители продолжают дежурство, их так же две и двенадцать ракет готовы к применению", — рассказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что уровень ракетной опасности остается очень высоким, потому что накануне была зафиксирована достаточно мощная активность стратегической авиации РФ, что может свидетельствовать о подготовке массированного ракетного удара.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ОГО! В море 17 российских кораблей! | Наталья Гуменюк"

Напомним, накануне Наталья Гуменюк рассказала, что вражеские корабли были выведены на боевое дежурство в Черное море после длительной паузы, поэтому в ВСУ не исключают, что оккупанты могут совершить новую массированную атаку.

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