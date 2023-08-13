В Черном море активизировались оккупанты: в ВСУ предупредили об угрозе ударов "Калибрамы"

Украинцам советуют реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Российские террористы вечером, 13 августа, активизировались в Черном море, в том числе вывели на дежурство носителя ракет "Калибр".
Об этом сообщили в ОК "Пивдень".
Украинские военные предупредили о высокой угрозе ударов ракетами "Калибр". Украинцев призывают прислушаться к сигналам воздушной тревоги.
"На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель — фрегат "адмирал макаров". Готовность к пуску 8 "Калибров" очевидна. Помним о готовности к выходу других ракетоносителей, в том числе и подводных. Отслеживаем ситуацию. Не паникуем, а прислушиваемся!", – говорится в сообщении.
Напомним, с утра 11 августа россияне ударили ракетами по Ивано-Франковской области. Есть попадания по гражданскому объекту. К сожалению, погиб ребенок.
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