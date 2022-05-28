В Черном море есть по меньшей мере два корабля России с крылатыми ракетами — Одесская ОВА

В Черном море есть по меньшей мере два корабля России с крылатыми ракетами — Одесская ОВА

Ночь в Одессе и Одесской области прошла спокойно, но остается очень высокой вероятность вражеских ракетных ударов.

В акватории Черного моря в боевой готовности находятся как минимум два носителя крылатых ракет типа "Калибр", суммарный залп до 16 ракет. Поэтому не исчезает вероятность нанесения ракетных ударов по городу и области.

Об этом 27 мая сообщил пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Корабельная группировка Российской Федерации продолжает блокировать гражданское судоходство в акватории Черного и Азовского морей, сделав их зоной боевых действий... Россия не может быть гарантом безопасности, так как с первого дня полномасштабного вторжения в Украину обстреливают гражданские иностранные суда", — заявил Братчук.

По его словам, объявленные Россией так называемые гуманитарные коридоры для гражданского судоходства являются манипуляциями, поскольку сами оккупанты продолжают игнорировать нормы международного морского права.

Как сообщалось, Россия разбросала в Черном море около 600 мин: они дрейфуют у берегов четырех стран. Иногда мины срывает с якоря, и они плывут от Украины к берегам Турции, Румынии и Болгарии.

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