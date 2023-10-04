В Черном море флот РФ не заплывает дальше мыса Тарханкут — Гуменюк рассказала подробности

Руководитель объединенного пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк рассказала, что корабли и катера Черноморского флота РФ фактически не курсируют в направлении территориального моря Украины и не заплывают дальше мыса Тарханкут в Крыму.

Об этом она сообщила в эфире телемарафона.

"Время от времени появляются у побережья Крыма, но ближе, чем мыса Тарханкут, они не решаются выходить", — сказала она.

Мыс Тарханкут на карте

По ее словам, Россия чаще применяет в Черном море тактическую авиацию. Так, за минувшие сутки оккупанты дважды атаковали направление острова Змеиный управляемыми авиабомбами.

"В последние дни мы наблюдаем, что это стало традицией. Они до трех авиабомб направляют в направлении острова Змеиный для того, чтобы продемонстрировать, что они якобы властвуют касательно гражданского судоходства и пытаются диктовать свои условия", — рассказала Гуменюк.

Она отметила, что линия фронта давно уже в морском смысле отброшена до 200 км от контролируемого Украиной берега.

"После поражения Москвы они были отброшены на 100 морских миль – это 180-200 километров. И с тех пор уже не приближались к расстоянию артиллерийского обстрела, только проводили коварные ракетные удары с пусковых рубежей, которые тоже расположены в направлении восточного побережья Крыма", — резюмировала Наталья Гуменюк.

Напомним, на утро 4 октября в Азовском море на боевом дежурстве находятся два боевых корабля РФ, среди них – один носитель крылатых ракет "Калибр".

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