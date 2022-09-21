В Черном море маневрирует корабельная группировка вражеского флота из 12 катеров/кораблей.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Среди которых — 3 надводных ракетоносителя, а значит и 24 ракеты "Калибр", и 2 больших десантных корабля вместе с десантным катером.
«То же психологическое давление с угрозой высадки десанта. Обращаем внимание на повышенную опасность, в частности, в прибрежной зоне, в районе расположения объектов критической инфраструктуры. Учитывайте изменение тактики врага, будьте бдительны и осторожны», — говорится в сообщении.
В море снова усилился шторм, а значит и минная опасность.
«К сожалению, актуальны и ракетные удары. Поэтому пренебрегать сигналами воздушной тревоги не стоит. Следует верить в ВСУ и доверять Силам обороны. Все будет Украина!», – читаем в сообщении.
Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в России может вспыхнуть гражданская война из-за отступления из Харьковщины.
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