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В Черном море на боевом дежурстве России находятся 5 носителей крылатых ракет "Калибр" — ВМС

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В Черном море на боевом дежурстве России находятся 5 носителей крылатых ракет "Калибр" — ВМС

Фото: УНИАН

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации.

По состоянию на 21 августа в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом – 36 ракет.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 4 кораблей и катеров; в Средиземном море – 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

Также, за сутки, в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря – 38 судов, из них 9 судов двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – 33 судов, из них 11 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, Гуменюк рассказала, зачем Россия держит такое количество судов в Черном море.

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