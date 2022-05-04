В Черном море три носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр" находятся в готовности к применению — Генштаб

Не исключается возможность привлечения корабельной группировки Черноморского флота России к нанесению ракетных ударов по территории Украины.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка Черноморского флота России продолжает выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.
Об этом говорится в сводке Генштаба за 4 мая.
"Не исключается возможность привлечения указанного корабельного состава к нанесению ракетных ударов по территории Украины. В настоящее время в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр", — говорится в сводке.
В то же время, как отметил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге, в Черном и Азовском морях корабли Российской Федерации еще имеют 22 ракеты "Калибр".
Напомним, что советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о трех возможных сценариях наступления оккупантов.
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