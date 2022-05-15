В Черном море находятся два корабля с крылатыми ракетами и десантные катера РФ

В Черном море находятся два корабля с крылатыми ракетами и десантные катера РФ

В Черном море продолжает находиться два корабля – носители крылатых ракет – и пять больших десантных кораблей России.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".

Как предупреждают в командовании, российские оккупанты продолжают оказывать психологическое давление, из-за угрозы ракетных ударов с моря.

"На Одесщине штормовая погода вынесла на поверхность и приблизила к берегу вражескую морскую мину. Ситуация под контролем соответствующих подразделений Военно-Морских Сил ВСУ. Мина будет обезврежена специалистами подрывной команды. Однако это еще раз напоминает об опасности купания и ином способе использования прибрежных вод", – отметили в оперативном командовании.

Там также добавили, что украинцам не стоит забывать о текущей ситуации в стране и не пренебрегать правилами безопасности.

"Не стоит забывать и о том, что силами обороны приняты меры противодействия, поэтому южные побережья сегодня — это не зоны отдыха, а линия защиты от врага, а значит и зона опасности", — подчеркнули в оперативном командовании "Юг".

Напомним, что для расследования военных преступлений РФ в Украину приедут 42 следователя International Criminal Court.

Читайте также: