В Черном море находятся российские корабли, оснащенные ракетами – Минобороны

Враг пытается атаковать и проводить разведку.
В акватории Черного моря находятся российские корабли, оснащенные ракетами типа "Калибр".
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
"Сохраняется угроза применения противником высокоточного оружия по объектам оборонно-промышленного комплекса и логической инфраструктуры нашего государства. В настоящее время корабельная группировка выполняет задачи наблюдения за обстановкой, пытается вести разведку за действиями украинской армии, также проводить мероприятия по изоляции района ведения боевых действий в северо-западной части Черного моря”, — сказал он.
Ранее стало известно, что российские корабли продолжают маневрирование вблизи Одессы, потому остается угроза высадки враждебного десанта.
Напомним, в Бердянске Запорожской области защитники Украины уничтожили десантный корабль оккупантов.
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