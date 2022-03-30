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В Черном море находятся российские корабли, оснащенные ракетами – Минобороны

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В Черном море находятся российские корабли, оснащенные ракетами – Минобороны

pixabay.com

Враг пытается атаковать и проводить разведку.

В акватории Черного моря находятся российские корабли, оснащенные ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Сохраняется угроза применения противником высокоточного оружия по объектам оборонно-промышленного комплекса и логической инфраструктуры нашего государства. В настоящее время корабельная группировка выполняет задачи наблюдения за обстановкой, пытается вести разведку за действиями украинской армии, также проводить мероприятия по изоляции района ведения боевых действий в северо-западной части Черного моря”, — сказал он.

Ранее стало известно, что российские корабли продолжают маневрирование вблизи Одессы, потому остается угроза высадки враждебного десанта.

Напомним, в Бердянске Запорожской области защитники Украины уничтожили десантный корабль оккупантов.

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