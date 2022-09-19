В Черном море находятся три десантных корабля с "Калибрами": есть угроза ракетных ударов

Армия страны-агрессорки России продолжает держать в Черном море вражеский флот.
По состоянию на 19 сентября в его акватории находятся три больших десантных корабля противника. Они сопровождают один ракетоноситель с восемью "Калибрами".
Об этом сообщают в оперативном командовании "Юг".
"Усиление шторма в Черном море заставило вражеский флот укрыться в пунктах базирования. Но один надводный ракетоноситель продолжает боевое дежурство", — говорится в сообщении.
Корабли Российской Федерации держатся у побережья Крыма – в ракетобезопасном районе. Угроза ракетных ударов и обстрелов в зонах досягаемости вражеским оружием остается очень актуальной, отмечают в ОК.
В ОК "Юг" также напомнили о усиливающейся из-за шторма минной опасности.
Напомним, начались 208 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили российские атаки в районе трех населенных пунктов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 19 сентября.
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