В Черном море оккупанты сосредоточили восемь носителей крылатых ракет — Мотузяник

Суммарный залп вражеской техники составляет 58 ракет. Они принадлежат к типу "Калибр".
Украинская разведка доложила о вражеских кораблях в Черном и Азовском морях.
Как сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга 25 апреля.
По информации разведки, вражеские корабли в Черном и Азовском морях продолжают изолировать район, где ведутся бои, осуществляют разведку и огневую поддержку оккупационных войск РФ на приморском направлении.
"По данным нашей разведки, в Черном море находится восемь носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет 58 ракет", – рассказал Александр Мотузяник.
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