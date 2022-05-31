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В Черном море остался один российский носитель крылатых ракет, другие отошли к аннексированному Крыму

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В Черном море остался один российский носитель крылатых ракет, другие отошли к аннексированному Крыму

Фото: Associated Press

В Черном море остался один вражеский русский корабль.

Речь идет о   носитель крылатых ракет. Несколько кораблей вражеской группировки отошли в район временно аннексированного РФ Крыма.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей, несущих крылатые ракеты. Получение Украиной тяжелого вооружения от союзников вызывает на болотах панические настроения", — подчеркнул он.

По словам Братчука, ночь в городе и области прошла без обстрелов. Силы обороны выполняют боевые задания, экономика региона работает на наполнение бюджета.

Напомним, начались 97 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. На Донецком направлении продолжаются напряженные бои. На Донбассе ВСУ отразили 8 атак врага, а ударная авиация Воздушных сил размотала позиции оккупантов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 31 мая.

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