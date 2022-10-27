В Черном море прибавилось вражеских подлодок: в чем заключается опасность

В штормовом Черном море продолжает находиться корабельная группировка вражеского флота.
Оно состоит из девяти кораблей, среди которых 1 вдк и 3 ракетоносителя, из которых 2 подводных.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Изготовка к использованию 16 «Калибров».
«Учитывая все угрозы и риски, которые несет с собой боевая ситуация в регионе, не подвергайте себя опасности, будьте сознательными и мудрыми, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, соблюдайте алгоритм и правила действий, не доверяйте фейкам и сомнительным источникам информации. Доверяйте силам обороны и не уведомляйте врага об их действиях ради вашей безопасности и защиты.
В единении наша сила! Итого к Победе», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее речь шла о том, что в Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей, но появилась подлодка.
А ранее российская атомная подлодка К-329 "Белгород" с шестью торпедами "Посейдон" на борту "исчезла из базы".
Читайте также:
- Бывший директор ЦРУ объяснил, какой ответ получит РФ на ядерный удар по Украине
- Россия не видела такого поражения от распада СССР: политический аналитик рассказал о проигрыше Путина
- Ученый об опасности ядерного удара: какой радиус наименьшей бомбы и что делать, чтобы уберечься