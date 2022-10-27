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В Черном море прибавилось вражеских подлодок: в чем заключается опасность

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В Черном море прибавилось вражеских подлодок: в чем заключается опасность

Фото: militaryrussia

В штормовом Черном море продолжает находиться корабельная группировка вражеского флота.

Оно состоит из девяти кораблей, среди которых 1 вдк и 3 ракетоносителя, из которых 2 подводных.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Изготовка к использованию 16 «Калибров».

«Учитывая все угрозы и риски, которые несет с собой боевая ситуация в регионе, не подвергайте себя опасности, будьте сознательными и мудрыми, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, соблюдайте алгоритм и правила действий, не доверяйте фейкам и сомнительным источникам информации. Доверяйте силам обороны и не уведомляйте врага об их действиях ради вашей безопасности и защиты.

В единении наша сила! Итого к Победе», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее речь шла о том, что в Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей, но появилась подлодка.

А ранее российская атомная подлодка К-329 "Белгород" с шестью торпедами "Посейдон" на борту "исчезла из базы".

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Дата публикации
Просмотры
477
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