В Черном море расположены десять российских кораблей: сколько "калибров" наготове

Общий залп составляет до восьми ракет.
В Черном море, в субботу, 15 апреля, на боевом дежурстве находятся десять российских корабля, среди которых два носителя крылатых ракет Калибр. В то же время общий залп составляет до восьми ракет.
Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.
Известно, что в настоящее время в Азовском море находится один вражеский корабль. В то время как в Средиземном море на боевом дежурстве находится до восьми российских кораблей, из них четыре носителя крылатых ракет Калибр, общий залп до 36 ракет.
По словам военных, за сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
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к Азовскому морю — 19 судов, из них восемь двигались из пролива Босфор;
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к Черному морю — 32 судна, из них 15 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — подчеркнули Военно-морские силы Украины.
Напомним, эксперт рассказал, при каких условиях ВСУ могут уволить Крым еще до начала осени.
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