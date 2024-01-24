В Черном море россияне сосредоточили десять кораблей: сколько ракет наготове

По состоянию на утро 24 января русская армия вывела в Черное море 10 кораблей. В частности, три ракетоносителя.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"В Черном море 10 кораблей вражеского недофлота, среди которых два подводных и один надводный ракетоноситель. Общее снаряжение — 16 "Калибров", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль.

К слову, оккупанты увеличили корабельную группировку. Ведь вечером 23 января в акватории Черного моря было два российских ракетоносителя. Суда на боевом дежурстве имели 12 "Калибров".

Как сообщалось, военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда ждать массированного удара армии РФ. По его словам, Россия могла накопить около тысячи ракет.

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