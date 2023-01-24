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В Черном море стало больше "Калибров": сколько ракет держат россияне в акватории

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2330
Время на прочтение
1 мин
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В Черном море стало больше "Калибров": сколько ракет держат россияне в акватории

Фото: Associated Press

Российские войска держат 11 кораблей.

По состоянию на утро 24 января армия агрессорки России увеличила количество ракетоносителей в корабельной группировке своего флота в Черном море. В настоящее время там находится 11 кораблей.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

Отмечается, что среди 11 кораблей — три надводных и подводных олов носители "Калибров". Общий залп ракет может составлять 28. К слову, накануне цифра была меньше — 24 крылатых ракет.

В ВСУ призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. "Будьте бдительны и внимательны", — отмечают в ОК.

Напомним, в Генштабе информировали, что готовы к "встрече" российского десанта с моря. В частности, в Одесской и Николаевской областях. В частности, командующий войсками ОК "Юг" генерал-майора Андрей Ковальчук говорит, что заминированы происки с моря.

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Дата публикации
Просмотры
2330
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