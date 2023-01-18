В Черном море стало больше "Калибров": сколько ракет РФ могут ударить по Украине

Российские оккупанты 18 января вывели на боевое дежурство в Черное, Азовское и Средиземное моря почти 30 кораблей.

Об этом свидетельствуют данные Военно-морских сил ВСУ.

В Черном море российские войска содержат 16 кораблей, среди которых 6 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 44 ракет.

В Средиземное море оккупанты вывели 9 кораблей, включая 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 72 ракеты.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

Фото: Facebook/ВМС ВС Украины

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

в Азовское море – 35 судов, из них 4 судна двигались из пролива Босфор;

в Черное море – 18 судов, из них 8 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;

"рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — говорится в сообщении.

Напомним, польские военные эксперты указывают на то, что Россия уже некоторое время использует "коварную" тактику ракетных ударов. Цель таких массированных ударов по разным направлениям – не только поразить цель, но и активировать украинскую ПВО. Примером такой атаки стала недавняя ракетная атака на жилой дом в Днепре, в результате которого погибли 45 человек. Бывший глава ВВС и экс-инспектор ВВС Польши генерал Томаш Древняк говорит, что подобные "уловки" уже применялись в других вооруженных конфликтах.

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