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В Черном море стало меньше российских "Калибров": сколько ракет в акватории

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
249
Время на прочтение
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В Черном море стало меньше российских "Калибров": сколько ракет в акватории

Фото: Associated Press

Армия РФ заменила надводный ракетоноситель на подводный.

На утро 8 апреля страна-агрессорка Россия держит на чередовании в Черном море один подводный ракетоноситель. Его общий залп может составлять до четырех "Калибров".

Об этом сообщили в командовании Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

В настоящее время на боевом дежурстве находятся в Черном море семь российских кораблей. Среди них есть один носитель крылатых ракет "Калибр".

К слову, в ОК "Юг" сообщали, что армия РФ после уменьшения шторма вывела надводный ракетоноситель с залпом в восемь "Калибров".

Кроме того, в Азовском море находится один вражеский корабль. В Средиземном – до семи, из которых три – носители "Калибров". Их общий залп составляет до 20 ракет.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщают, что на аэродромах на территории Российской Федерации в боевой готовности сосредоточено по меньшей мере 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Вражеская авиационная группировка находится на местах своей дислокации.

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Дата публикации
Просмотры
249
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