В Черном море увеличилось количество ракетоносителей РФ: сколько "Калибров" может ударить по Украине

Войска РФ наращивают присутствие ракетоносителей в Черном море и активизируют воздушную разведку.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

По его данным, в Черном море российские войска держат два подводных ракетоносителя, к которым добавился фрегат. Общий залп ракет типа "Калибр" сейчас составляет 16.

"Вдоль линии фронта фиксируется увеличение разведывательных БПЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Будьте внимательны и бдительны. В случае обнаружения подозрительных лиц, фактов сбора ими информации о стратегических объектах, немедленно извещайте компетентные органы", — говорится в его сообщении.

Напомним, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что происходит в Черном и Азовском морях и предупредила о возможных точечных ударах РФ.

По ее данным, оккупанты держат надводные ракетоносители в пунктах базирования, где, вероятно, проходят переснаряжения и готовятся к следующему выходу. Гуменюк предполагает, что следующая массированная атака российских оккупационных войск может прийтись на годовщину полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

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