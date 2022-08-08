В Черном море в 5 раз увеличилось количество российских кораблей: военный эксперт рассказал об опасности

У русских сейчас более 10 боевых кораблей в Черном море.
В Черном море, несмотря на шторм, наблюдается увеличение российских кораблей.
Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал в эфире национального телемарафона в слоте "1+1" о потенциальном увеличении ракет "Калибр".
"Это те же надводные ракетные катера, которые использовались ранее. Их угроза в том, что они могут быть оборудованы крылатыми ракетами "Калибр", которыми, как мы знаем, Россия обстреливает Украину", — отметил эксперт.
Он подтвердил увеличение количества фактически в 5 раз.
"На прошлой неделе количество таких кораблей составляло лишь две единицы. Соответственно, количество потенциальных ракет возросло. К сожалению, риски нанесения ударов по Украине тоже выросли", — добавил он.
Напомним, ВСУ нанесли новые серьезные удары по Антоновскому и Каховскому мостам.
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