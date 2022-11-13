В Черном море в готовности к залпу находится восемь враждебных "Калибров"

Состав вражеского флота в течение дня существенных изменений не претерпел - 18 кораблей и катеров.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
В том числе – один ракетоноситель в готовности к залпу восемью «Калибрамы».
Враг лелеет планы применения высокоточных ракетных систем, ударных дронов и других средств огневого поражения по объектам критической инфраструктуры тыловых регионов и прилегающих к линии фронта территориальных громадах.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия концентрирует силы для повторения массированных ударов по Украине, в том числе по инфраструктуре.
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