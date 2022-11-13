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В Черном море в готовности к залпу находится восемь враждебных "Калибров"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
54
Время на прочтение
1 мин
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В Черном море в готовности к залпу находится восемь враждебных "Калибров"

Состав вражеского флота в течение дня существенных изменений не претерпел - 18 кораблей и катеров.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

В том числе – один ракетоноситель в готовности к залпу восемью «Калибрамы».

Враг лелеет планы применения высокоточных ракетных систем, ударных дронов и других средств огневого поражения по объектам критической инфраструктуры тыловых регионов и прилегающих к линии фронта территориальных громадах.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия концентрирует силы для повторения массированных ударов по Украине, в том числе по инфраструктуре.

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Дата публикации
Просмотры
54
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