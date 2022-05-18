В Черном море враг создал две корабельные десантные группы из семи больших кораблей

В Черном море враг создал две корабельные десантные группы из семи больших кораблей

Наготове к нанесению ракетных ударов в Черном море также находится четыре ракетных корабля с более чем 30 крылатыми ракетами.

В корабельной группировке вражеских сил в северо-западной части Черного моря созданы две корабельные десантные группы с общим количеством чсемь больших десантных кораблей.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Также наготове к нанесению ракетных ударов там находятся четыре ракетных корабля с более чем 30 крылатыми ракетами", — говорится в сообщении.

Напомним, Азовскому морю грозит полное вымирание. Бомбардировка российскими оккупантами "Азовстали" в Мариуполе могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода. Утечка этой жидкости полностью убьет все живое в море.

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