В Черном море выросло количество российских кораблей с крылатыми ракетами

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов, но угроза вражеских ракетных ударов высока, в том числе с моря.

В Черном море прибавилось кораблей государства-террориста России. Среди них корабли и большие десантные лодки, в том числе крылатые ракеты на бортах.

Об этом утром 24 мая сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Цель врага – дальнейшая блокада одесского порта и контроль над северо-западной частью акватории Черного моря. Для этого враг во временно оккупированном Крыму, на северо-западе территории, выставляет комплексы С-400 и обустраивает оборонительные и наступательные действия на о. Змеиный", – подчеркнул он.

К слову, С-400 – российский зенитно-ракетный комплекс нового поколения. Он создан для поражения разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, ракет. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей с наведением на них до 160 ракет.

Напомним, начались 90 сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг обстреливает ВСУ вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 24 мая.

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