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В Черном море выросло количество вражеских кораблей, угрожающих ракетными ударами

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В Черном море выросло количество вражеских кораблей, угрожающих ракетными ударами

Фото: Associated Press

Угроза ракетных ударов и с моря, и с воздуха и с временно оккупированной территории остается актуальной.

В Черном море количество кораблей, угрожающих ракетными ударами возросло до трех, десантных – не наблюдается.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

  • Россияне оттащили два подбитых «утопленника» из числа «Рапторов» от Змеиного до пункта базирования в Севастополе с остатками надежды их реанимировать.
  • Угроза ракетных ударов и с моря, и с воздуха и с временно оккупированной территории остается актуальной. Враг, чтобы хоть как-то оправдать свое разрушение гражданских объектов, продолжает информационные упреки о расположении военных подразделений в социально чувствительных местах (школах, больницах, детских садах и т.п.).

"Будьте внимательны и бдительны, доверяйте только достоверным источникам информации. Верьте в силы обороны и безопасности и не мешайте им выполнять свои задачи. В единстве мы сильны! Итого к победе!", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 31 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские войска контролируют большую часть Северодонецка, однако не смогли окружить группировку ВСУ.

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