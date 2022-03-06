В Черном море затонул украинский патрульный катер "Славянск": экипаж пропал без вести

Катер типа "Айленд" Соединенные Штаты передали Украине в сентябре 2018 года.

Экипаж, который был на затонувшем катере "Славянск", пропал без вести. По одной из версий, это затопление произошло в результате попадания крылатой ракеты. Авиаудар российские оккупанты нанесли еще 3 марта.

Отмечают журналисты ТСН.

Сегодня городской голова города Южное в Одесской области официально подтвердил, что катер уничтожен врагом во время выполнения боевого задания по разведке и охране Одесского, Черноморского и Южного портов.

Один из членов экипажа был уроженцем города Южного. «Исчезли без вести люди, среди них наш южненец Махлин Дмитрий Леонидович, 83 года рождения, надеяться можно было только на удачу, но через три дня никакой другой информации не поступило. Скорбим сегодня вместе с семьей Дмитрия всем городом и всей страной. Держимся, враг будет повержен и ответит за каждого погибшего украинца», — отметил городской голова города Южный Владимир Новацкий.

Катер типа Айленд Соединенные Штаты передали Украине в сентябре 2018 года. Свое название он получил в честь города Славянска Донецкой области.