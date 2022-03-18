В Черновцах американские благотворители развернули мобильный госпиталь (фото)

Благотворители оказывают помощь пострадавшим от военных действий и вынужденным переселенцам.
Международная гуманитарная организация Samaritan's Purse организовала мобильный госпиталь в Черновцах для помощи переселенцам.
Его обустроили в трех палатках. Есть кровати, кислород, медикаменты.
Об этом сообщает Черновицкая областная военная администрация.
"В госпитале могут получить помощь пострадавшие от войны украинцы, а также переселенцы, прибывшие на Буковину. Сейчас здесь работают американские медики, общаться с пациентами им помогают переводчики", — говорится в сообщении.
Междуна гуманитарная организация самаритянина... Черновицкая областная государственная администрация Пятница, 18 марта 2022 г. г.
Помощь в госпитале могут получить взрослые и дети, работает он ежедневно с 8:00 до 18:00. Здесь есть возможность сдать анализы.
В будущем пациентов будут консультировать местные специалисты и врачи-переселенцы.
Напомним, в Черновцы поступают тонны гуманитарной помощи для Украины: ее отправляют в другие города.
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