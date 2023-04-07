В Черновцах мужчина ударил только вернувшегося с фронта защитника из-за места на парковке

В Черновцах возник конфликт между военным Романом Ставчанским, который впервые через год вернулся с фронта, и местным жителем. Последнему не понравилось, что боец занял якобы его место на парковке, и в результате ударил его в лицо.

Об инциденте рассказал в Facebook брат пострадавшего военный Александр Ставчанский.

По его словам, после того как местный житель ударил брата, он бросил в след Ставчанском " Вы за***ли, военные", и скрылся с места происшествия.

В частности, родственник пострадавшего призвал местных жителей помочь в розыске автомобиля обидчика.

Как рассказал сам военный в комментарии molbuk.ua, "ситуация была совсем не конфликтной" и он не ожидал, что все обернется такой агрессией. Воин припарковался у одного из домов на улице Героев Крут. Из-за снега машину заносило, поэтому он попросил подождать подъехавшего следом водителя автомобиля КИА.

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"Вслед услышал, что это его место. Я ответил, как это за год, что я служил, можно было место купить для парковки. После этого мужчина просто подошел ко мне и кулаком ударил в нос. Сразу сел в машину и уехал", – рассказал Роман.

Он добавляет, что не ожидал такой реакции.

"У меня нет слов. За что мы там стоим? После этого инцидента вызвал полицию. Мне сказали, что это мелкое хулиганство и что ему грозит штраф. Но я этого так оставлять не хочу. Завтра пойду на медицинскую экспертизу. Нос после удара болит, отек, я подозреваю, что он мне его сломал", – рассказал Роман.

Пользователи сети уже помогли найти мужчину на KIA и отметил, что тот оскорбил не только самого Ставчанского, но и всех военных, "прикрывающих здесь его ср..ку".

"Поэтому я буду ждать от него сначала извинений, а дальше – увидим", – отметил военный.

В отделе коммуникаций Нацполиции в Черновицкой области сообщили, что в настоящее время 38-летний черновчанин уже привлечен к админответственности по статье "мелкое хулиганство".

Напомним, что военная прокуратура в сфере обороны завершила расследование убийства двух защитников из Волыни – Михаила и Александра Куциков их сослуживцем. Куцики – отец и сын – пошли на защиту страны в терроборону.

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