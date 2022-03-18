В Черновцах строят гуманитарную базу, где будут оказывать помощь переселенцам (фото)

В Черновцах строят гуманитарную базу, где будут оказывать помощь переселенцам (фото)

Павильоны конструируют испанские благотворители – представители благотворительной организации Remar.

Большую гуманитарную базу, где будут оказывать помощь переселенцам, возводят на Соборной площади в Черновцах.

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

"Здесь люди, прибывшие в область, спасаясь от ужасов войны, смогут получить горячее питание, продукты, одежду и другую помощь. Кроме того, предусмотрено, что в павильонах можно будет отдохнуть и даже воспользоваться бесплатным трансфером до границы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заработает база уже через несколько дней. Она будет действовать круглосуточно вплоть до окончания войны.

Тем временем на Закарпатье и дальше прибывают вынужденные переселенцы. Их в области уже около полумиллиона. Мест критически не хватает. Тем не менее, местные делают все, чтобы обеспечить людей всем необходимым и помочь быстрее адаптироваться.

На Закарпатье критически не хватает мест для вынужденных переселенцев

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