В Черновцах строят гуманитарную базу, где будут оказывать помощь переселенцам (фото)

Павильоны конструируют испанские благотворители – представители благотворительной организации Remar.
Большую гуманитарную базу, где будут оказывать помощь переселенцам, возводят на Соборной площади в Черновцах.
Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация.
"Здесь люди, прибывшие в область, спасаясь от ужасов войны, смогут получить горячее питание, продукты, одежду и другую помощь. Кроме того, предусмотрено, что в павильонах можно будет отдохнуть и даже воспользоваться бесплатным трансфером до границы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что заработает база уже через несколько дней. Она будет действовать круглосуточно вплоть до окончания войны.
Тем временем на Закарпатье и дальше прибывают вынужденные переселенцы. Их в области уже около полумиллиона. Мест критически не хватает. Тем не менее, местные делают все, чтобы обеспечить людей всем необходимым и помочь быстрее адаптироваться.
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