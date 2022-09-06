В Черновцах устроили показ уничтоженной вражеской техники.

Сожженные российские танки появились и в центре Черновцов. Выставку тоже по ограждающей ленте с замечанием "трогать запрещено" устроили, чтобы показать в тылу, с чем украинские защитники имеют дело на передовой. Все символически установили рядом с местом, где недавно демонтировали памятник красноармейцу.

Через неделю экспонаты пойдут на металлолом, потому что восстановлению не подлежат. Выставка только что открылась и уже собрала толпу зрителей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Выставку подбитой вражеской техники на Михайловской площади в столице обнесли сигнальной лентой. Раньше посетители могли подходить вплотную к сожженным российским танкам и пушкам, залезать на них. Особенно это любили делать дети.

Однако, на выставке нашли снаряд, который мог сдетонировать. Как пишет местная пресса, боеприпас был обнаружен в одной из САУ.

Сейчас же наблюдать экспозицию можно только из-за ленты. На месте постоянно дежурят полицейские. Новые меры безопасности в полиции не связывают с трагедией, произошедшей в субботу в Чернигове, где во время детской ярмарки устроили осмотр боевого оружия.

Один из посетителей случайно выстрелил из ручного противотанкового гранатомета. Пострадали 11 человек, в том числе шестеро детей. ТСН в полиции сообщили – все экспонаты, установленные на Михайловской площади в столице, специалисты проверяют на безопасность каждый день.

Напомним, что Шольц отказался поставлять Украине танки Leopard 2.

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