В Черновцы поступают тонны гуманитарной помощи для Украины: ее отправляют в другие города

Едва ли не каждый день в область поступают фуры с гуманитарной помощью из Турции, Германии, Италии, Испании, Франции.
Полторы тысячи тонн гуманитарной помощи из Черновцов отправили в регионы, страдающие из-за обстрелов.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
С первого дня войны в городе организовали волонтерский хаб, куда сначала сносили все необходимое горожане, а затем начали принимать грузы от благотворителей из разных уголков мира.
Едва ли не каждый день в область поступают фуры с гуманитарной помощью из Турции, Германии, Италии, Испании, Франции. В соседней области Румынии в аэропорту близ Сучавы организовали пункт, в который прибывает помощь со всей Европы.
Здесь груз растаможивают, чтобы он быстрее пересек границу и попал на Буковину. Благотворители доставляют все: одежду, средства гигиены, продукты. В Черновцах волонтеры все сортируют и отправляют, в частности, в Киев, Ирпень, Бучу, Бровары, Ахтырку, Сумы, Харьков, Николаев.
Кроме помощи другим городам, тонны груза в городе направили на нужды переселенцев – в область их прибыло более 30 тысяч. В частности, для беженцев организовали бесплатные пункты выдачи продуктов и одежды.
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