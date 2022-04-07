В Черновицкой области задержали организаторов нелегального пересечения границы военнообязанными

В состав группировки входило четверо местных жителей.

Оперативники задержали двух человек в Черновицкой области, организовавших незаконную схему пересечения границы, а также троих мужчин призывного возраста при попытке пересечения границы.

Стоимость такой "услуги" составляла 2500 долларов США с одного человека.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Группу лиц, которая помогала покинуть страну, разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области совместно со следователями областной полиции и облуправлением СБУ.

"Женщина встречала "туристов" и сопровождала их к водителю, который обеспечивал трансфер через границу вне официальных пунктов пропуска граждан. Всего в состав группировки входило четверо местных жителей", — говорится в сообщении.

В ходе задержания полицейские изъяли 20 700 долларов США, 400 евро и черные записи.

Расследование уголовного производства производится по ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

6 апреля трем участникам группировки было поставлено в известность о подозрении.

Нарушителям может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, Кабмин разрешил мужчинам с инвалидностью выезжать за границу в период действия военного положения.

Читайте также: