В Черновцах объявили день траура по жертвам российской атаки

Последствия атаки

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В Черновцах объявили воскресенье, 13 июля, Днем траура по жертвам российского обстрела, унесшего человеческие жизни во время последней массированной атаки.

Об этом сообщил мэр города Роман Кличук в Telegram.

«13 июля объявлено в Черновцах днем траура по погибшим. Все массовые мероприятия отменены», — говорится в сообщении.

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Глава города сообщил, что все пострадавшие от российской атаки получают необходимую помощь. Для фиксации повреждений и определения объема ущерба создана специальная комиссия.

По словам мэра Черновцов, пострадавшим жителям предоставили возможность временного проживания в общежитии. Кроме жилья, люди получат продукты, воду, гигиенические средства, а также необходимую медицинскую и психологическую поддержку. На месте работают соответствующие городские службы.

Напомним, в ночь на 12 июля Черновцы пережили мощный обстрелсо стороны российских войск. Враг попал в жилые дома и другие гражданские объекты, в результате чего погибли двое мирных жителей, еще 14 получили ранения. Среди пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

В этот же день российская армия применила 26 крылатых ракет и почти 600 беспилотных летательных аппаратовдля атак на различные регионы Украины. Ударам подверглись Львов, Луцк, Черкассы и ряд других областей. Попадание было зафиксировано в жилых кварталах, что повлекло человеческие жертвы и разрушения.

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