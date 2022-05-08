В Циркунах на Харьковщине местные со слезами на глазах встречали украинских освободителей (фото)

В Циркунах на Харьковщине местные со слезами на глазах встречали украинских освободителей (фото)

Село с первых дней полномасштабного вторжения россиян находилось в оккупации.

В недавно освобожденном от российских оккупантов селе Циркуны на Харьковщине местные жители со слезами на глазах встречали украинских защитников.

Об этом пишет Харьковская ОВА.

"Русский мер" принес только страдания и разруху: уничтожены дома и улицы. Сегодня местные со слезами на глазах встречали защитников, добившихся освобождения села. Спасибо каждому жителю за стойкость и патриотизм, за то, что имели мужество сопротивляться несмотря на террор россиян", — говорится в сообщении администрации.

Сейчас в Циркунах работают правоохранители, фиксирующие преступления россиян. Подразделения пиротехников постепенно производят разминирование. Местных просят быть очень осторожными и не спешить с возвращением домой, потому что это все еще опасно.

Как только разрешат военные, местные власти обещают начать восстанавливать критическую инфраструктуру.

Начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко побывал в освободившемся селе и показал, как оно выглядит теперь.

По его словам, здание средней школы, выстоявшее во времена Второй мировой войны, было полностью разрушено.

"Русский мер пришел, освобождение принес. От чего освобождение? От мира, от добра, от знаний и от жизни, от жизни наших детей. Сколько детей они убили! Нация варворов, убийц, воров", — отметил Тимошко.

Напомним, что вчера, 7 мая, украинские защитники освободили от оккупантов еще один населенный пункт в Харьковской области — село Циркуны.

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