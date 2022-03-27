В цивилизованном мире соревнуются, кто первым осудит Путина и его подельников за войну в Украине

В цивилизованном мире соревнуются, кто первым осудит Путина и его подельников за войну в Украине

Доказательства собираются сами международными прокурорами.

Восемь стран, десятки судов и тысячи свидетелей – в цивилизованном мире соревнуются, кто первым осудит Путина и его подельников. Чтобы главный военный преступник современности оказался на скамье подсудимых, рассматривают даже создание отдельного трибунала — типа того, на котором судили нацистов в Нюрнберге после Второй мировой.

Об этом говорится в ТСН.

Судов, рассматривающих военные преступления России против Украины, только в Гааге два. Суд ООН – единственный международный институт, который уже принял решение – правда, пока только промежуточное, что Россия должна немедленно прекратить военные действия против Украины и не возобновлять их, пока продолжается рассмотрение дела. Решения вроде меры пресечения в национальном судопроизводстве. Так быстро, менее чем через три недели, ни один международный суд еще не реагировал.

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«Россия ведет войну против Украины – warfare, а Украина ведет lowfare – на правовом фронте», – объясняет агент Украины в международном суде ООН Антон Кориневич.

Глава украинской делегации говорит, что первое сражение на юридическом фронте за Украиной, хотя Россия выполнять решение суда явно не собирается.

«Российская федерация должна выполнить все это, если нет – она нарушит юридически обязательный приказ суда ООН. И мы понимаем, как этот приказ использовать для привлечения России к ответственности», — рассказывает Кориневич.

В трех километрах от международного дворца правосудия расположено менее помпезное, но еще более важное для Украины здание. Это Международный уголовный суд в Гааге – основная надежда украинцев на правовую справедливость. Здесь уже расследуют военные преступления России и это была личная инициатива здешнего прокурора. Карим Хан лично побывал в Украине после начала русских бомбардировок. С журналистами пока не общается, но с президентом побеседовал. «Мы видели, как страдают дети, женщины, мужчины – закон сейчас должен идти вперед и использоваться в защиту этих людей», — отмечал он.

Военные преступления и преступления против человечности срока давности не имеют. Заочно осудить преступника не удастся – нужно личное присутствие на всех заседаниях.

Такая судьба постигла диктатора бывшей Югославии Слободана Милошевича, обвиняемого в геноциде и убийстве трех сотен человек. До приговора гаагского трибунала Милошевич не дожил.

Кто первым будет судить Путина – как разворачивается война на юридическом фронте

ГРФ – Гаага – это только верхушка судебной пирамиды, способной похоронить русских военных преступников. Следующий этап – механизм универсальной юрисдикции – об открытии дел и начале расследований уже заявили шесть европейских стран. Но самым большим по количеству исков должна стать национальная система – именно в украинские суды должны попасть преступления и мародерства рядовых россиян и начальников среднего звена. При этом каждый из тысяч случаев должен тщательно фиксироваться, чтобы привлечь к ответственности преступника номер один.

«Большинство улик, которые мы предоставим – это не будут прямые доказательства. Это не будут слова Путина нападать на Украину – это будет что-то, что создаст картину и убедит суд, что это все-таки военное преступление», — объясняет юрист Кристина Буртник.

Лоббист Оливер Лоу собирает подписи мировых лидеров под обращением в Нобелевский комитет. Цель – премия мира для украинского народа и президента Зеленского. Говорит, здесь в Гааге невозможно остаться в стороне величайшего военного преступления с нацистских времен.

«Конечно, судьи остаются супернейтральными и объективными. Но есть понятие настроения, климата в обществе. Героизм и храбрость украинцев, которую мы видим каждый день по телевизору – это все создает настроение, что мы должны что-то сделать», — говорит инициатор движения «Нобелевская премия для Украины» Оливер Лоу.

Скорость – черта, не свойственная международному судопроизводству. Трибунал по бывшей Югославии длился четверть столетия. Поэтому пока неизвестно, каким будет путь Путина в Гаагу.

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