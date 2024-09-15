В ЦНС рассказали, что россияне спрятали на Запорожской АЭС

МАГАТЭ после визита не сделало никаких выводов по ситуации на ЗАЭС.

Россияне продолжают использовать территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для размещения своих войск и хранения боеприпасов. На станции находятся до 1300 человек росгвардии, включая подразделения ОМОН "Ахмат-1" и СОБР "Агат". Часть военных маскируется под форму военизированной охраны ЗАЭС.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Технические и подвальные помещения ЗАЭС оккупанты используются для хранения стрелковых и артиллерийских боеприпасов, обеспечивающих как контингент на станции, так и силы на соседних позициях. Вокруг города установлено более 20 минных полей общей протяженностью около 6,5 км. Россияне до сих пор боятся возможного десантирования сил обороны из Днепра.

Несмотря на тщательно спланированный оккупантами визит миссии МАГАТЭ, команда генерального директора Рафаэля Гросси снова не заметила большого скопления российских войск и вооружения на ЗАЭС. Им не предоставили доступ к западной части двух турбинных залов, но представители МАГАТЭ лишь зафиксировали этот факт, не приняв никакого решения по управлению ЗАЭС со стороны "Росатома".

Напомним, спецназовцы трижды пытались уволить Энергодар и ЗАЭС.

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